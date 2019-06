Gottesdienst mit Film

Langenhagen. Was hat eine großartige Hollywood Komödie mit einem christlichen Gottesdienst zu tun? Mehr als man auf den ersten Blick denkt, so viel steht schon einmal fest. Nach ein paar nachdenklich machenden Filmausschnitten und ein paar Gedanken in Richtung Gott und Jesus dazu, wird der ganze Film geschaut. Gemütlich und nachdenklich zugleich. Am Sonntag, 23. Juni, beginnt um 18 Uhr im CineMotion Kino in Langenhagen dieser Film-Gottesdienst. Der Eintritt ist frei. Jeder ist herzlich eingeladen und willkommen. Die Evangelisch-lutherische. Elia-Kirchengemeinde, die den Abend organisiert, bietet in ihrer ChurchHour-Gottesdienst-Reihe viermal im Jahr Gottesdienste an, die ganz anders sind als gewohnt.