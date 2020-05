Gottesdienst mit Musik

Langenhagen. Nach sechswöchiger Corona-Zwangspause finden seit dem 10. Mai wieder sonntags um 10 Uhr Gottesdienste in der Elisabethkirche statt. Allerdings unter den zurzeit geltenden besonderen Hygiene und Abstandsregeln. Es dürfen nur max 50 Personen in die Kirche und es wird darum gebeten, eine Maske zu tragen. Da das gemeinsame Singen im Gottesdienst untersagt ist, wird die Musikerin Susanne Cloos aus Hannover mit ihrer Violine zu Gast sein und mit Improvisationen und Kantor Arne Hallmann an der Orgel den Gottesdienst mitgestalten.

Wer möchte, kann sich bis freitags um 12 Uhr im Gemeindebüro, Tel. 0511/ 73 31 61 oder per Email unter kg.elisabeth.langenhagen@evlka.de für den Gottesdienst anmelden, dann wird ein Platz für ihn oder sie reserviert.