Gottesdienst zu Jubiläums-Konfirmationen

Anmeldung für Pfingsten in der St. Pauluskirche

Langenhagen. Goldene Konfirmation feiert die St. Pauluskirchengemeinde am Pfingstsonntag. Wie schon in den vergangenen Jahren lädt die St. Pauluskirche am Pfingstsonntag zur Jubelkonfirmation ein. Wer von 50 Jahren konfirmiert wurde oder ein höheres Konfirmationsjubiläum feiert, ist am 9. Juni eingeladen, dies in der Kirche zu feiern. “Pfingsten, das Fest der Kirche, und Konfirmationsjubiläum, das wollen wir zusammen begehen”, sagt Pastor Frank Foerster. “Wir laden alle ein, die 1969 in St. Paulus oder einer anderen Gemeinde konfirmiert wurden.” Auch wer ein Diamantenes oder höheres Konfirmationsjubiläum begeht, also vor 60, 65 oder gar 70 Jahren konfirmiert wurde, kann sich anmelden. Jeder erhält eine Urkunde. Der Tag beginnt mit einem festlichen Abendmahlgottesdienst um 10 Uhr. Anschließend lädt die Gemeinde zum Kirchenkaffee ein. Um eine Anmeldung wird bis zum 5. Juni gebeten, damit die Urkunde ausgestellt werden kann (Tel. 973940). Das Gemeindebüro in der Hindenburgstr. 85 ist montags von 10-12 Uhr geöffnet und mittwochs und donnerstags von 16-18 Uhr. In der Woche vom 27. bis 31.Mai ist es jedoch geschlossen. Auch über E-Mail ist eine Anmeldung möglich: gemeindebuero@st-pauluskirche.de.