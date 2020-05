Gottesdienste

Langenhagen (ok). Die St. Paulusgemeinde plant in naher Zukunft folgende Gottesdienste:17. Mai, 10 Uhr, 24. Mai, 18 Uhr und 31. Mai, 10 Uhr. Am Montag, 1. Juni, findet kein Gottesdienst statt. Der regionale Pfingstmontagsgottesdienst in St. Paulus um 18 Uhr entfällt.