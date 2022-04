Termine in Gemeinde Liebfraueh

Langenhagen. Jetzt können wieder alle Gottesdienste der Gemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel ohne Voranmeldung besucht werden. Die Veranstaltungen können allerdings nur mit einer FFP2-Maske besucht werden. Das Triduum sacrum findet in der Zwölf-Apostel-Kirche (Weserweg 3) statt. Die Termine: Gründonnerstag, 19 Uhr Messfeier, 20 Uhr Anbetung,23 Uhr Nachtwache der Jugend, Karfreitag – 15 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu,Karsonnabend – 11 Uhr Speisesegnung,21 Uhr Osternacht, Ostermontag – 11 Uhr Familienmesse.Die Kinder werden am Gründonnerstag um 17.30 Uhr in einer kleinen Agapefeier im Pfarrsaal der Liebfrauenkirche (Karl-Kellner-Straße 67) auf das Osterfest vorbereitet.Am Karfreitag ist um 11 Uhr der Kreuzweg für Familien und am Sonntag ist um 11 Uhr Familiengottesdienst in Liebfrauen