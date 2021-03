Gottesdienste in anderer Form

Godshorn. Gottesdienste zum Mitnehmen, Predigten in der Tüte und ein Oster-Gottesdienst-Spaziergang mit Abstandshaltung werden in diesem Jahr zu Ostern von der evangelische-lutherischen Kirchengemeinde Godshorn angeboten. Ursprünglich hatte die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten wieder eine vorsichtige Öffnung mit einem Kurzgottesdienst am Karfreitag und einem Freiluftgottesdienst am Ostersonntag geplant. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen in Langenhagen und in der Region Hannover und der rasanten Entwicklung der neuen Welle der Corona- Pandemie verzichtet die Kirchengemeinde nach Beschluss des Kirchenvorstandes aber jetzt zu Ostern auf Gottesdienste in Präsenzform und bittet die Gemeindeglieder um Verständnis.