Gottesdienste laufen wieder

Langenhagen. Am Sonnabend, 16. Mai, um 18 Uhr in der Liebfrauenkirche und am Sonntag, 17. Mai, um 9 Uhr in der Zwölf- Apostel-Kirche wird der Gottesdienstbetrieb zu den gewohnten Zeiten wieder aufgenommen.

Zum Schutz der Gesundheit der Gottesdienstbesucher und Mitwirkenden finden die Gottesdienste zunächst ohne die Feier der Eucharistie und mit begrenzter Teilnehmerzahl statt. Für alle Gottesdienste ist eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich. Die Anmeldungen werden Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 73 45 32 persönlich entgegengenommen. Das Gottesdienstangebot wird um zwei zusätzliche Termine – Freitag 18 Uhr Liebfrauenkirche und Sonntag 18 Uhr Zwölf-Apostel-Kirche – ergänzt.

In den Kirchen gelten die allgemeinen Gesundheits- und Hygienevorschriften der Landesregierung sowie des Bistums und es wird darum gebeten, während der Gottesdienste einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Es wird empfohlen, ein eigenes Gotteslob mitzubringen, da keine Gesangbücher ausliegen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage www.liebfrauen-gemeinde.de.