Graffiti gesprüht

Langenhagen. Bisher unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum Mittwoch einen Schulcontainer auf dem Gelände der Leibniz IGS Langenhagen an der Rathenaustraße mit einer Zahlenkombination.Zu der aufgeführten Tat mit den unbekannten Tätern werden sachdienliche Zeugenhinweise erbeten, welche insbesondere zur Feststellung von Tätern oder zur Aufklärung beitragen können. Hinweise bitte an die Polizei Langenhagen.