Graffitti-Sprayer erwischt

Streife des Ordnungsamtes greift ein

Langenhagen. Mitarbeiter der Stadt Langenhagen haben in der Nacht zu Sonntag (11.08.2019) zwei 17 Jahre alte Jugendliche an der Godshorner Straße festgenommen. Sie stehen im Verdacht, mehrere Tags auf die Wand einer Unterführung gesprüht zu haben.Die beiden Jugendlichen waren der Streife des Ordnungsamtes kurz vor Mitternacht aufgefallen, da sie sich auffällig im Bereich der Unterführung aufhielten. Bei einer anschließenden Kontrolle fielen den Mitarbeitern der Stadt mehrere Spraydosen bei dem Duo auf und sie alarmierten die Polizei. Die Beamten des Polizeikommissariats Langenhagen entdeckten daraufhin mehrere offenbar frisch gesprühte Tags in der Unterführungund fanden in der Nähe eine Spraydose mit der passenden Farbe. Nochin der Nacht haben Ermittler die Wohnungen der Tatverdächtigen in Langenhagen mit dem Einverständnis der mutmaßlichen Sprayer und ihrer Erziehungsberechtigten durchsucht. Dabei stellten sie weitere Beweismittel sicher. Nach Abschluss der Durchsuchungen konnte das Duo, gegen welches ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurde, an den Wohnanschriften bei ihren Eltern verbleiben. Die Ermittler prüfen nun auch Zusammenhänge zu Schmierereien in Godshorn. Hier waren in der Nacht vom 7. auf den 8. August eine Garage und eine Mauer an der Straße Alt-Godshorn mit gleichartigenTags beschmiert worden.