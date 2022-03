Grafiken

Krähenwinkel (ok). Große Grafiken und Grafiken von kleinem Format: Die Grafik-Edition der Galerie Depelmann ist noch bis Sonnabend, 30. April, an der Walsroder Straße in Krähenwinkel zu sehen. Es sind unter anderem Werke von Udo Achterholt, Hein Bohlen, Thomas Rittner, Gabriele Bittner und Josef Ebnöther und anderen zu sehen. Die Öffnungszeiten an der Walsroder Straße 305 sind dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr.