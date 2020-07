Grill-Nachmittag

Kaltenweide. Der Grillnachmittag des SoVD.Ortsverbandes Kaltenweide-Krähenwinkel findet am Dienstag, 11. August, ab 17 Uhr im Schützenhaus Kaltenweide-Zellerie statt. Es gibt Grillfleisch, Grillwurst sowie verschiedene Salate satt. Da einige Voraussetzungen wegen Corona erfüllt werden müssen, wird die Anmeldung auf 40 Personen beschränkt. Also bitte bis zum 7. Augustanmelden, da sonst keine Teilnahme besteht. Anmeldung bei Sabine Letmathe unter cer Telefonnummer (0511) 65 39 29 31. Änderungen in dieser schwierigen Zeit sind vorbehalten Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Tagesfahrten am 15 August und am 5. September auf Grund von Corona leider ausfallen müssen.