Grillen mit Senioren Union

Krähnenwinkel. Die Senioren Union trifft sich am Dienstag,14. Juni, diesmal um 16.30 Uhr zum gemeinsamen Grillen im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel, Auf dem Moorhofe 4, in Langenhagen.Die Teilnehmer wollen ohne Referenten und festes Thema bei gutem Essen nach langer Zeit einfach gesellig zusammen sein. Der Wirt wird alle im Innenhof mit am Holzkohlengrill Zubereitetem, Salat und Getränken versorgen. Die Senioren Union freut sich auf rege Teilnahme, Gäste sind herzlich willkommen