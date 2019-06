Grillfest

Engelbostel/Schulenburg. Die AWO Engelbostel/Schulenburg lädt ganz herzlich zum Grillfest für Sonnabend, 29. Juni, ab 16 Uhr in die Begegnungsstätte an die Kreuzwippe 1 in Engelbostel ein. Die AWO besteht in diesem Jahr seit 100 Jahren; das Jubiläum wird mit einem zünftigen Grillfest gefeiert. Das Helferteam wird wieder Leckeres vom Grill und selbstgemachte Salate anbieten, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Auch für verschiedene Getränke ist gesorgt.