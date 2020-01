Grippewelle hat Bürgerbüro erreicht

Service im Rathaus wird dennoch aufrechterhalten

Langenhagen. Wegen kurzfristiger Personalausfälle sind in dieser Woche alle verbleibenden Beschäftigen im Bürgerbüro vornehmlich im Rathaus im Einsatz, um dort ihren Service rund um Melde-, Pass- und Kfz-Angelegenheiten aufrecht zu erhalten. Er wird bis einschließlich Freitag, 17. Januar, nur im Rathaus am Marktplatz angeboten. Dadurch kann es zu Wartezeiten kommen.Die Verwaltungsstellen in Engelbostel und Godshorn bleiben Donnerstag, 16. Januar, geschlossen. Gleiches gilt am Freitag, 17. Januar, für die Verwaltungsstelle Kaltenweide.