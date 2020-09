Große Events

Krähenwinkel (ok). Zu zwei großen Events lädt das Team der Wald See Küche im Oktober ein. Das "Wald See Wein-Festival" läuft vom 3. bis 11. Okober mit einem Frühschoppen am 4. Oktober ab 11 Uhrund einer kulinarischen Weinprobe am 10. Oktober ab 18 Uhr als Highlights. Die Wald See Wies'n ist vom 20. bis 30. Oktober angesagt. Höhepunkt: ein Wies's-Frühschoppen am 24. Oktober von 11 bis 15 Uhr. Am Start ist auch die Band "Dick & Durstig". Um Reservierung unter info@waldseekueche.de oder unter (0511) 98 42 59 50 wird gebeten.