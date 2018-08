Große Packaktion

12.000 Bio-Brotboxen bei PRALLE Logistik

Langenhagen (ok). Da wird kräftig in die Hände gespuckt: 12.000 Bio-Brotboxen für die Schulanfänger in Hannover und der Region werden am Sonntag, 26. August, zwischen 10 und 16 uhr in der Halle von "PRALLE Logistik" am Frankenring gepackt und am nächsten Tag offiziell in der IGS Roderbruch übergeben. Bereits im zwölften Jahr setzt die Bio-Brotbox Hannover ein Zeichen in Sachen "gesundes Pausenfrühstück", denn nur wer gut frühstückt, kann gut lernen.Je mehr Helfer, desto schneller geht die Packaktion über die Bühne.Unter allen Helfern werden darüber hinaus tolle Gewinne verlost. Mitmachen lohnt sich also. Anmeldung und mehr Infos unter www.biobrotboxhannover.de/mitmachen. Übrigens: Wer kein Auto hat, ist trotzdem herzlich eingeladen mitzupacken. Ab 9 Uhr stehen zwei Shuttle-Busse am S-Bahnhof Langenhagen-Mitte zur Verfügung.