Große Prunksitzung

Langenhagen. Am Sonnabend, 25. Januar, findet in der Festhalle Eichenpark an der Stadtparkallee die große Prunksitzung der Närrischen Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb statt. Die Fuhbuschkönigin Daniela I. und die Aktiven der Ritterschaft haben ein unterhaltsames Programm dafür vorbereitet. Es werden die neuesten Tänze der Jugend,

Junioren und Mariechen gezeigt. Die Besucher können sich auf Showtänze, Männerballett, Scetch und auf Gesangsinterpreten, die für stimmungsvolle Musik sorgen. freuen. Eintrittspreis beträgt pro Person: 14 Euro; Beginn 19.11 Uhr – Einlass ab 18 Uhr. Karten sind erhältlich an der Abendkasse oder bei rechtzeitigen Tischreservierungen unter

(0511) 75 32 77 oder E-Mail: skutnik_ritterschaft@yahoo.de.