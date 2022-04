Großer Spielzeugmarkt

Sonntag, 1. Mai, ab 11 Uhr in der Godshorner Brandboxx

Godshorn (ok). Der große Spielzeug-Markt läuft am Sonntag, 1. Mai, ab 11 Uhr in der Brandboxx an der Bayernstraße in Godshorn. Den bislang letzten Markt in der Brandboxx haben mehr als 700 Spielzeugfreunde besucht. Erworben werden können unter anderem jede Menge an Modelleisenbahnen aller Spurweiten - gebraucht, gesammelt, analog, digitalm alt oder neu sowie sämtliches Zubehör. Alles kann begutachtet und getestet werden. sowie Probe gefahren werden. Wer Spielzeug zu verkaufen hat - einfach mitbringen und eventuell in Zahlung geben.Auf rund 700 Tischmetern gibt es die Gelegenheit für tolle Schnäppchen. Das Programm auf dem Spielzeugmarkt umfasst auch Lego, Playmobil, Duplo, Holz- und Blechspielzeug vergangener Jahrzehnte, Baumaschinen, Steifftiere, Dampfmaschinen, Bausätze und vieles mehr - gesammelt und gepflegt auf 3.000 Quadratmetern. Der Eintritt im Alter ab zwölf Jahren liegt bei fünf Euro, es gilt Maskenpflicht.