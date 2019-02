Großes Netzwerk

Krähenwinkel (ok). Es kam im Bericht "Das Gefühl, Leben zu retten" in unserer Sonnabendausgabe wohl nicht so richtig rüber. Aber Christiane Pawlow hat die 5.000 potenziellen Spender für eine Typisierung natürlich nicht allein, sondern zusammen mit ihrem großen Netzwerk gefunden.