Großes Thema Klimaschutz

Langenhagen (ok). Klimaschutz ist das ganz große Thema in der nächsten Sitzung des Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschusses. Auf der Agenda stehen unter anderem das Naherholungsgebiet Wietzesee, der Feuerlöschteich in Engelbostel sowie allgemein Ressourcenschonung und Umweltvermeidung. Angesprochen werden sollen unter anderem auch die klimaneutrale Energieversorgung von Neu- und Umbauten, Fotovoltaik und Dachbegrünung. Insgesamt wird über 19 Tagesordnungspunkte diskutiert. Termin der Sitzung ist am Donnerstag, 20. Februar, ab 17.45 Uhr im Ratssaal. Einwohner können zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung wie immer Fragen stellen.