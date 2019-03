Grünanlage

Langenhagen (ok). Die "Grünanlage Dorfstraße" ist das zentrale Thema der nächsten Sitzung des Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschusses. Termin ist am Donnerstag, 14. März. Beginn ist um 17.45 Uhr im Ratssaal.Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner wie immer Fragen stellen.