Grüne Ziele mit Eis

Kaltenweide. Unter dem Motto „Ice to meet you“ informieren die Grünen am Donnerstag, 2.September, von 16 bis 18 Uhr auf dem Kaltenweider als auch am Seestädter Platz bei einer Kugel Eis über grüne Ziele zur Kommunalwahl. Die Kandidaten für den Stadtrat Langenhagen sowie den Ortsrat Kaltenweide stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung.