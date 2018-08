Grünes im Sanierungsgebiet?

Beirat diskutiert am Dienstag, 28. August

Langenhagen. Nächste Sitzung des Sanierungsbeirats "Kernstadt Nord und Walsroder Mitte" ist am Dienstag, 28. August, um 19 Uhr im Ratssaal, Marktplatz 1. Thema wird die straßenbegleitende Begrünung sein. Einige private Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden befinden sich derzeit in der Vorbereitung beziehungsweise Durchführung. Ulf-Bernhard Streit vom Sanierungsträger DSK wird sich vorstellen und Unterlagen zur Vereinfachung des Antrags- und Ablaufverfahrens der Modernisierungsförderung erläutern.Gäste, die sich für das Sanierungsgebiet "Kernstadt Nord und Walsroder Mitte" interessieren, sind herzlich willkommen – unabhängig davon, ob sie sich abseits des Sanierungsbeirates einbringen mögen oder einfach nur zuhören wollen.