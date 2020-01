Grünkohl-Essen

Langenhagen (ok). Der Kreisverband der Liberalen Senioren Region Hannover veranstaltet im Januar wieder sein beliebtes Grünkohl-Essen. Es findet am Freitag, 31. Januar, ab 18.30 Uhr im Schützenhaus Langenforth an der Emil-Berliner-Straße statt. Zu Gast ist auch in diesem Jahr der Bundestagsabgeordnete Grigorios Aggelidis, um über seine Arbeit in Berlin und im Wahlkreis zu berichten.