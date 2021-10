Grünkohl und Wurst

Godshorn (ok). Der CDU-Ortsverband Godshorn lädt für Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr zum Wurst- und Grünkohlessen in den großen Saal des Restaurants "Trocadero" in Vinnhorst ein. Der Preis für Grünkohl mit Kohlwurst und Kassler oder eine Wurstplatte beträgt 11,90 Euro. Familienangehörige, Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen. Der Musikverein Godshorn sorgt für die musikalische Unterhaltung. Gastredner wird an diesem Abend der Vizepräsident des Niedersächsischen Landtags, Frank Oesterhelweg sein. Anmeldungen bitte bis zum 10. November bei Heinz Mahlberg unter (0511) 78 45 66, (0173) 6 13 17 42 oder unter h.mahlberg@gmx.de.