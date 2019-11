Grünkohlessen

Godshorn. Das traditionelle Grünkohlessen findet am Freitag, 22. November, ab 19 Uhr in der AWO Begegnungsstätte (Unter den Eichen 5) in Godshorn statt. Die Kosten für das Grünkohlessen betragen zehn Euro pro Person. Die Anmeldung erfolgt unter folgender E-Mail Adresse: tim.wook@spdlangenhagen.de oder telefonisch unter: (0511) 78 21 48 oder unter (0511) 78 93 25.