Grünkohlessen

Engelbostel/Schulenburg. Die AWO Engelbostel/Schulenburg lädt alle Interessierten ganz herzlich zum Grünkohlessen für Donnerstag, 14. November, um 12.30 Uhr in die Begegnungsstätte an der Kreuzwippe 1 in Engelbostel ein. Da die Anzahl der Plätze in der Tagesstätte begrenzt sind, ist eine Anmeldung bis zum 8. November bei Ingrid Bernhardt, Telefon 78 29 54, Waltraut Arend, Telefon 78 26 02, oder in der Begegnungsstätte unter Telefon 78 17 90 erforderlich.