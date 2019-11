Grünkohlessen

Godshorn. Die traditionelle Grünkohlessen der SPD Godshorn findet am Freitag, 22. November, um 19 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte (Unter den Eichen 5) in Godshorn statt. Die Kosten für das Grünkohlessen betragen zehn Euro pro Person. Die Anmeldung erfolgt unter folgender E-Mail Adresse: tim.wook@spdlangenhagen.de oder telefonisch unter: 0511/782148 oder unter: 0511/ 789325