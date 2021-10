Grünkohlessen

Langenhagen (ok). Die FDP Langenhagen lädt ihre Mitglieder für Freitag, 5. November, zum Grünkohlessen ein. Beginn im Schützenhaus Langenforth an der Emil-Berliner-Straße ist um 18 Uhr. Anmeldungen bitte unter joachim.balk@fdp-langenhagen.de oder unter (0157) 50 41 42 16. Es gilt die 3G-Regel. Zu Gast sein wird der zukünftige Bundestagsabgeordnete Knut Gerschau. Eine Informationsveranstaltung für Neumitglieder geht am 19. November über die Bühne. Dafür wird es gesondert Einladungen geben.