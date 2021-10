Grusel-Disco im Haus der Jugend

Langenhagen. In diesem Jahr findet am Freitag, 29. Oktober, die bewährte Grusel-Disco für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren im Haus der Jugend, Langenforther Platz 1 in Langenhagen statt. Die Kids können sowohl verkleidet, als auch unverkleidet daran teilnehmen. Traditionell können sich die Kinder auch in diesem Jahr wieder während der Disco gruselig schminken lassen und das Ergebnis auf einem Foto für Zuhause mitnehmen.

Die Grusel-Disco beginnt um 17 Uhr und endet um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist telefonisch unter (05 11) 73 07 99 50 oder per E-Mail an KiJu@langenhagen.de erforderlich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eventuelle Restkarten können am Tag der Veranstaltung im Infobüro abgeholt werden. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos.