Gruseldisco

Langenhagen. Auch in diesem Jahr findet am Freitag, 25. Oktober, wieder die bewährte Grusel-Disco für Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1 statt. Die Kids können sowohl verkleidet, als auch unverkleidet kostenlos daran teilnehmen. Wer möchte, kann sich vor Ort gruselig schminken lassen.

Die Grusel-Disco beginnt um 17 Uhr in den Räumen des Jugendcafés Monopol und endet um 18.30 Uhr. Das Discoteam freut sich auf viele Kinder.

Nähere Infos über sämtliche Angebote der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen unter www.kiju@langenhagen.de .