Gruselfest

Langenhagen. Im Abenteuerland am Silbersee in Langenhagen wird es am Sonnabend, 26. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr gruselig. Wie in jedem Jahr sind alle Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren zum Gruselfest eingeladen. Eine Verkleidung ist schön, aber nicht Bedingung. Die Eltern können gern während der Veranstaltung dabei bleiben, bei kleineren Kindern ist es sogar notwendig. Die Veranstaltung ist kostenlos, gern wird aber von den Eltern ein Beitrag, zum Beispiel Gebäck, Salate, Snacks usw., zum Gruselbüfett genommen. Das Gruselfest ist die letzte Veranstaltung des Vereins Abenteuerland Langenhagen in diesem Jahr.

Info unter Facebook: abenteuerland-langenhagen und www.abenteuerland-langenhagen.de