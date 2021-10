Gruselfest im Abenteuerland

Langenhagen. In diesem Jahr findet das Gruselfest für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren auf dem Gelände des Abenteuerlandes am Silbersee in Langenhagen am 30. Oktober wieder statt. Die Kids können sowohl verkleidet als auch unverkleidet daran teilnehmen. Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr und endet um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Anmeldung ist unter www.abenteuerland – Langenhagen.de und dann „Kontakt“ unbedingt erforderlich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt auf 30 Kinder plus ein Elternteil. Für Erwachsende gilt die 3-G-Regel.