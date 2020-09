Gut erreichbar

Grüne zu Wertstoffsammelplätze

Langenhagen. Jeder sollte einen Wertstoffsammelplatz in einer Maximalentfernung von 350 Meter Luftlinie erreichen können“ fordert Dirk Musfeldt, Fraktionsvorsitzender der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen - Die Unabhängigen im Rat der Stadt Langenhagen. Da Altglas ausschließlich zu den Wertstoffcontainern gebracht werden soll, müssen die Wege so kurz sein, dass auch weniger mobile Menschen die Sammelplätze fußläufig oder mit dem Fahrrad gut erreichen können. Dabei sind Standorte im unmittelbaren Umfeld des Lebensmitteleinzelhandels zu bevorzugen. „Dies verbessert auch den Klimaschutz, da unnötige Kfz-Fahrten vermieden werden können und die Recycling-Quote erhöht wird“, erläutert Musfeldt. In einem Antrag, der am Dienstag, 8. September, im Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschuss auf der Tagesordnung steht, wird die Stadtverwaltung beauftragt, hierfür ein Konzept zu erarbeiten.