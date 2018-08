Gut gestartet

Engelbostel (ok). Gut aus den Startlöchern gekommen ist die D-Jugend des MTV Engelbostel/Schulenburg unter der Leitung des Trainerteams René Krems und Manuel Cambre Fenandes. Der Kader von 17 Spielern setzt sich aus der erfolgreichen E-Jugend des Vorjahres und einigen Neuzugängen zusammen. Die ersten beiden Saisonspiele gewannen die Jungs in der ersten Kreisklasse in Wunstorf mit 4:0 und zu Hause gegen Neustadt mit 2:1.