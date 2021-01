Gutscheine geklaut

Langenhagen (ok). Weil das Trinkwasser in Langenhagen in der Ehrlichstraße und angrenzenden Straßenzügen Ende Oktober stark verunreinigt war, hat Enercity an die betroffenen Anwohner 25-Euro-Gutscheine verschickt. Viele dieser Präsente sind dann nach Auskunft der Polizei aus den Briefkästen entwendet worden. Die Polizei hat jetzt neben acht Geschädigten auch die 58-jährige Täterin ermittelt. Für die Geschädigten gab es natürlich neue Gutscheine.