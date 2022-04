Gymnastik beim SCL

Langenhagen (ok). Eine neue Übungsleiterin ist gefunden, die Kurse beim SC Langenhagen in Sachen Wirbelsäulengymnasttik laufen wieder an. Und zwar immer im Gymnastikraum der SCL-Halle an der Leibnizstraße. Die Termine sind dienstags von 18 bis 19 Uhr, donnerstags von 16 bis 17 Uhr und donnerstags von 17 bis 18 Uhr, zusätzlich mit Prävention für Osteoporose.