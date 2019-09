Haftbefehl

Langenhagen. Jetzt wurde ein 46-jähriger Deutscher bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Belgrad durch die Bundespolizei ermittelt und festgenommen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten einen aktuellen

Haftbefehl vom 13. September fest. Wegen Steuerhinterziehung in fünf Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 8.750,-EUR, ersatzweise 250 Tage Haft verurteilt, stellte der Betroffene die anfänglichen Geldzahlungen ein und entzog sich im weiteren Verlauf der

Strafvollstreckung. Die mitreisende Begleitung organisierte die von der Haft

befreiende Summe von 8.470,- EUR und ersparte dem Betroffenen den

Antritt einer 242-tägigen Restersatzfreiheitsstrafe. Dadurch konnte

der Betroffene nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der

Dienststelle entlassen werden.Demnächst erwartet ihn eine weitere gerichtliche Kostenforderung in Höhe von 1.809,99 Euro.