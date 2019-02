Rechtsanwalt Christian Görgens informiert am Dienstag, 26. Februar

Langenhagen. Wofür haftet man eigentlich? Diese Frage wird am Dienstag, 26. Februar, von 18 bis etwa 21 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule Langenhagen beantwortet. Der Rechtsanwalt Christian Görgens erläutert und informiert an diesem besonderen Themenabend ausführlich zur Thematik „Haftung im Verein und Ehrenamt“. Eine Teilnahme ist für alle Langenhagener Ehrenamtliche möglich. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis zum 24. Februar erforderlich. Sie können sich ab sofort online unter www.freiwilligenagentur-langenhagen.de anmelden. Grundlagen des Haftungssystems, Haftungsrisiken, praktische Maßnahmen der Risikominimierung sind nur ein Auszug aus der breiten Themenvielfalt an diesem Abend.