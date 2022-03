Hainhäuser Weg: Arbeiten am Bahnübergang bis zum 29. April

Krähenwinkel. Im Auftrag der Deutschen Bahn laufen am Bahnübergang Hainhäuser Weg diverse Arbeiten von Mittwoch, 6. April, bis Ende April . Die Straße wird dafür halbseitig gesperrt; der Verkehr wird mithilfe ausgeschilderter Vorfahrtsregelung an der Baustelle vorbeigeleitet.Die beauftragte Firma plant, mit den Arbeiten auf der nördlichen Seite zu beginnen. Unter anderem soll ein Blindenleitsystem geschaffen und das vorhandene Gitter gegen ein neues ausgetauscht werden. Im zweiten Schritt sollen auf der gegenüberliegenden Seite, in Höhe des Ernst-Hugo-Weges sind zudem Arbeiten an der Leitungssicherungstechnik geplant.Um die Einschränkungen für den Verkehr zu minimieren, wird die Baustelle kurz nach Beginn der Osterferien eingerichtet. Die Stadtverwaltung empfiehlt dennoch allen Verkehrsteilnehmern, sich auf die Baustelle einzustellen und den Hainhäuser Weg, wenn möglich, zu umfahren.