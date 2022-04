Halbseitig gesperrt

Langenhagen. Die Arbeiten an der neuen Buswendeanlage sind so weit vorangeschritten, dass mit der letzten Bauphase begonnen werden kann: Die Fahrbahndecke der Theodor-Heuss-Straße wird an den neuen Kreuzungspunkt angepasst, der einhergehend mit der Buswendeanlage entstanden ist. Dazu wird die Theodor-Heuss-Straße in Höhe der Galopprennbahn voraussichtlich von Montag, 2. Mai, bis Donnerstag, 5. Mai, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampelanlage wechselseitig an der Baustelle vorbeigeleitet