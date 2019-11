Haltung gegen Rechtsextremisten

Offene Gesellschaft ruft zur Kundgebung gegen NPD auf

Langenhagen. Die NPD legt nach: In den Aufrufen der rechtsextremistischen Partei für die Demonstration in Hannover am Sonnabend, 23. November, werden mittlerweile zehn Journalisten namentlich angeprangert. Die Berichterstatter, die unter anderem für den NDR tätig sind, recherchieren zum Teil seit Jahren in der rechten Szene.Die Offene Gesellschaft Langenhagen unterstützt den Aufruf verschiedener Organisationen, gegen den Aufmarsch von Rechtsextremisten in Hannover Haltung zu zeigen. Die Initiative lädt dazu ein, sich an der Gegendemonstration unter dem Motto „bunt statt Braun“ zu beteiligen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Geibelplatz in der hannoverschen Südstadt; vor dort startet der Demonstrationszug gegen 14 Uhr in Richtung Aegidientorplatz, wo um 15 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden soll.Wer sich der Offenen Gesellschaft Langenhagen anschließen möchte, erkennt die Aktiven an ihren Fahnen mit dem rot-gelben Ausrufezeichen.