Handball schnuppern in den Ferien

Engelbostel. Spiel, Spaß und gute Laune sind gefragt auf dem MTV-Sportgelände. Der MTV Engelbostel-Schulenburg bietet an, dass an zwei Tagen die Sportart Handball ausprobiert werden kann. Angesprochen sind Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Los geht es am Montag, 20. Juli, und Dienstag, 21 Juli, jeweils von jeweils 10 bis 12 Uhr auf den Sportplätzen in Engelbostel, am Stadtweg 43. Seit einigen Jahren ist die Anzahl der Kinder- und Jugendlichen ständig gestiegen. Ein Zeichen dafür, dass der Handballsport im MTV gut ankommt. Mitzubringen sind Sportzeug, Turnschuhe und Getränke. Die Bälle stellt der Verein zur Verfügung. Bitte einfach melden bei Timo Mügge, SMS oder WhatsApp unter der Nummer (0179) 4 24 25 85.