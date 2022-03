Handtasche fehlt

Langenhagen. Nach einem Bankbesuch am Freitag gegen 12.20 Uhr an der Walsroder Straße legte eine 81-Jährige nach Auskunft der Polizei ihre Handtasche im Kofferraum ihres Wagens ab und stieg in ihr Fahrzeug ein. Im Anschluss daran wurde sie von einer Frau und einem Mann verbal und gestikulierend dazu aufgefordert, mit ihrem Fahrzeug zu rangieren , bis die beiden von ihr abließen. Als sie danach bei einem anderen Geschäft vorfuhr, bemerkte sie das Fehlen ihrer Handtasche aus dem Kofferraum. Die Frau und der Mann waren etwa 60 bis 65 Jahre alt, rundlich und von süd-osteuropäischer Herkunft.