Handtasche gestohlen

Schulenburg. Ein Dieb entwendete nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 9.30 und 9.50 Uhr die Handtasche einer 83- jährigen Frau aus dem unverschlossenen Kofferraum eines VW Golf, der auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Desbrocksriede in Schulenburg abgestellt war. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.