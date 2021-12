Handtasche gestohlen

Godshorn. Zwei Frauen verwickelten eine 86-jährige Langenhagenerin nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 9.15 und 9.30 Uhr vor der Physiotherapie in Godshorn in ein Gespräch, während sie sich in ihrem Mercedes Benz, A-Klasse, aufhielt. Im Laufe des Ablenkungsmanövers erlangte eine Täterin die auf der Rückbank abgelegte Handtasche der Frau und ließ sie mitgehen. In der Handtasche befanden sich neben den persönlichen Papieren auch ein Mobiltelefon, EC-Karte sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Die beiden Täterinnen können wie folgt beschrieben werden: beide etwa 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie waren hell oder dunkel bekleidet. Die Täterin, die die 86-jährige in ihrem Auto ansprach, äußerte sich in gebrochenem Deutsch. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.