Handtasche gestohlen

Langenhagen. Ein Dieb hat am Montag gegen 11.30 Uhr am Straßburger Platz aus dem Einkaufskorb die Handtasche einer 60-jährigen Langenhagenerin. In der Handtasche befanden sich zum Tatzeitpunkt unter anderem die EC-Karte, der Ausweis, ein Smartphone sowie etwa 2.000 Euro Bargeld. Es wurde festgestellt, dass noch vor Sperrung der EC-Karte Bargeldabhebungen an einem Geldautomaten in Langenhagen vorgenommen wurden. Der Gesamt-schaden wird etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.