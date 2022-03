Handtasche gestohlen

Langenhagen. Diebe entwendeten in einem Supermarkt am Pferdemarkt nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 10.10 Uhr die Handtasche einer 79-Jährigen, die am Einkaufswagen hängt. Darin enthalten waren sowohl EC-Karte als auch 50 Euro Bargeld.

Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.