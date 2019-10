Handy am Steuer

Engelbostel. Die 25-jährige Fahrerin eines Toyota Corolla beschäftigte sich am Montag gegen 17.48 Uhr währende der Fahrt auf der Stelinger Straße in Engelbostel mit ihrem Mobiltelefon, driftete dabei nach links in Richtung Gegenfahrbahn ab und fuhr dann auf den vor ihren fahrenden Pkw VW Golf auf. Die Fahrerin des Golfs wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.