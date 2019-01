Hannover-Brass bittet zu Tisch

Geschmackvolle Blechbläsermusik aus vier Jahrhunderten

Langenhagen. Englische Musik aus dem 16. Jahrhundert, italienische Opernmusik von Giacomo Puccini, eine Etüde für tiefes Blech von Anton Bruckner und eine exklusive Blechbläserbearbeitung von drei irischen Volksliedern – das alles und noch mehr steht auf dem Programm, wenn das Blechbläserensemble Hannover-Brass wie jedes Jahr zum Konzert am Sonntag, 17. Februar, um 17 Uhr in die Elisabethkirche, Kirchplatz 7 in Langenhagen einlädt.Als musikalisches Hors d’œuvre präsentieren die elf Blechbläser und ein Schlagzeuger unter der Leitung von Thomas Eickhoff neben der Bearbeitung des englischen Orgelwerkes „God of grace and god of glory“ auch das Vorspiel zum dritten Akt der Oper „Lohengrin“ von Richard Wagner, an dessen Musik gerade Blechbläser nur schwer vorüber gehen können.Danach bittet Hannover-Brass zu Tisch und präsentiert ein sonntägliches musikalisches Festmenue. Zur Vorspeise servieren die Musiker eine Lasagne Verdi – (Moderato al dente), als Zwischengang folgt ein Ausflug nach Japan mit einem Sushi (Andante nippico-tipico), dazu wird ein prickelnder Weißwein Hock (Giocoso) gereicht.Der Hauptgang besteht aus einem Hungarian Goulash! (Presto zingaresco) und danach kann man zur Wohlbekommenheit als Degistiv nur einen Fondador (Solera Reserva Brandy) kredenzen. Der Eintritt zu diesem Konzertereignis ist frei. Um Spenden wird gebeten.Nähere Informationen finden Interessierte unter www.hannover-brass.de.